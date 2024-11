Il mercato nel campionato di Eccellenza inizia ad entrare nel vivo con i primi colpi di spessore. Tra le squadre più attive nelle ultime ore c’è lo Scalea. La società biancostellata, guidata dal presidente Pino Bono, dopo aver confermato in panchina Saverio Gregorace, si è messa in moto per la costruzione della rosa.

Nella giornata di oggi sono stati ufficializzati gli ingaggi di Antonio Mercuri e Giuseppe Fruci. Mercuri, classe 1991, è un elemento di grande esperienza con un lungo curriculum. Dagli esordi col Nicastro nella stagione 2008/2009 ai cinque anni col Sambiase tra serie D ed Eccellenza, prima di vestire le maglie di Cutro, Cittanovese, Paolana, Cotronei, Vigor Lamezia, Promosport fino all’ultimo anno di calcio giocato in Promozione con la Gioiese.

Giuseppe Fruci, classe 2001, nativo di Vibo ma palermitano di adozione, ecclettico esterno capace di ricoprire anche il ruolo di trequartista o mezz’ala. Un giovane di talento che si è messo in mostra negli anni passati con il Calcio Icilia dove si è laureato campione d’Italia nella stagione 2016/2017 nella categoria Allievi, e che ha poi vestito le maglie di Siracusa in serie C tra beretti e prima squadra, Troina e Capofranco fino al blocco delle attività agonistica a causa Covid quando era tesserato con il Nissa, società di Caltanissetta in Eccellenza siciliana

Ancora arrivi in casa Stilomonasterace. I reggini hanno ufficializzato Francesco Polimeno, il centrocampista Zaccaria Rhfir, ed hanno chiuso la porta con Antonio Scarano e Francesco Stillitano, ex Soriano e Bovalinese. Giorni intensi anche per l’Acri che è vicina ad annunciare il difensore Gaetano Bertini, in casa rossonera si cerca anche un attaccante da affiancare a Francesco Petrone: potrebbe essere Gigi Le Piane il nome giusto. In porta oltre all’under Francesco Vulcano, contatti si sono avuti con Nunzio Franza.

Il Soriano dopo aver ufficializzato l’esterno 2001 Vincenzo Occhiuto, ha trovato anche l’accordo per il rinnovo con capitan Pasquale Greco. Tra le fila dei vibonesi anche il centrocampista Michele Raso. Scatenato il Locri che dal San Luca ha ingaggiato l’attaccante, classe ’95, Luis Axel Romero. Alla corte di miste Mancini anche Franco Carella, punta argentina classe 1992, anche lui proveniente dal San Luca.

Il Gallico Catona non ha ancora annunciato nuovi innesti ma a breve dovrebbe confermare in panchina mister Giovinazzo. Il centrocampista Antonio Crispino, ex Rotonda è invece vicino al Cotronei Caccuri. Molto attivo sul mercato il Sersale di mister Saladino che ha anche ufficializzato il ritorno dal Sambiase dell’esterno Antonio De Fazio. La Paolana, dopo aver chiuso il discorso allenatore, affidando la panchina ad Alessandro Pellicori, può dedicarsi al mercato. In porta è arrivato Francesco Ramunno, mentre nel reparto offensivo è atteso a breve l’annuncio di Attilio Angotti.