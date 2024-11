Ultimi sussulti di calcio mercato e tris di rinforzi per un Boca Nuova Melito che deve risalire la china in Eccellenza. Firmano per la squadra reggina il centrocampista classe 1999, Danilo Amato, ex Roccella, il difensore Danilo Cucinotti, classe ’90, già alla Reggina e alla Vigor Lamezia, e il giovane attaccante Paolo Giorgiò, classe 2000, prelevato dal Cittanova.

L’Isola Capo Rizzuto, che da poco ha cambiato allenatore, affidandosi ad Andrea Parentela, annuncia un nuovo elemento per la difesa. Si tratta dell’argentino Emiliano Belfiore, classe 1995, con varie esperienze nel suo paese di nascita, l’ultima delle quali con il Club Atletico Belgrano de Arequito. Qualche giorno addietro i giallorossi avevano ingaggiato il centrocampista Enrico Percopo dallo Scandale. Quest’ultima società ha ritrovato l’attaccante Giuseppe Vigo. Novità in arrivo anche in casa Acri: i rossoneri sono infatti vicini all'accordo con il Rotonda (Serie D) per il centrocampista offensivo, classe 1999, Vincenzo Santamaria.

Per il Praia Tortora ecco il centrocampista classe 2003, Armando Leporini, dall’Amantea, e il difensore classe 2001 Davide Maceri, ex Scalea. Cambia squadra per la terza volta nel giro di un paio di mesi l’esperto portiere Francesco Colosimo, il quale aveva iniziato la stagione con la Rombiolese, passando poi al Soriano. Adesso ecco alla Vigor 1919 in Prima categoria. Si separano, infine, le strade fra la Gioiese e il difensore Antonelli.