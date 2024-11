Probabili undici tra le venti squadre che comporranno la seconda categoria nazionale. Mancano due club e l’Avellino è in attesa del ricorso. Riflettori speciali su Crotone e Cosenza

Calciomercato in fermento in Serie B. E’ il momento clou delle contrattazioni. Molti i colpi già ufficiali, molti altri quelli in arrivo.

Ecco come cambiano le formazioni della serie cadetta (in maiuscolo i nuovi acquisti):

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; De Santis, BROSCO, Padella, Mignanelli; CAVION, VALEAU, Buzzegoli; SANTINI; Ganz, BERETTA. Allenatore: VIVARINI

Avellino (3-5-2):** DI GREGORIO; Pecorini, Migliorini, CURADO; Laverone, D'Angelo, Di Tacchio, Wilmots, KAYAWA; Ardemagni, Mokulu. Allenatore: MARCOLINI

Benevento (4-3-3): Puggioni; MAGGIO, VOLTA, TUIA, Di Chiara; NOCERINO, Viola, TELLO; INSIGNE, Iemmello, IMPROTA. Allenatore: BUCCHI

Brescia (4-3-1-2): ALFONSO; SABELLI, Meccariello, Lancini, Curcio; Bisoli, Tonali, Martinelli; MOROSINI; Torregrossa, DONNARUMMA Allenatore: SUAZO

Carpi (3-5-2): Colombi; Ligi, Sabbione, Poli; Pachonik, Pasciuti, MACHACH, Saric, PISCITELLA; TUTINO, VAN DER HEIJDEN. Allenatore: CHEZZI

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; GHIRINGHELLI, Scaglia, Adorni, Benedetti; Pasa, Iori, PROIA; Schenetti; PANICO, SCAPPINI. Allenatore: Venturato

COSENZA (3-5-2): CEROFOLINI; Pascali, CAPELA, Dermaku; BEARZOTTI, Mungo, Bruccini, PALMIERO, ANASTASIO; DI PIAZZA, Perez. Allenatore: Braglia

Cremonese (4-3-3): Ravaglia; MOGOS, KRESIC, Marconi, MIGLIORE; GRECO, CASTAGNETTI, Castrovilli; CARRETTA, MONTALTO, STREFEZZA. Allenatore: Mandorlini

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, MARCHIZZA, Dussenne, Martella; Barberis, Romero, Benali; Nalini, Budimir, FIRENZE. Allenatore: STROPPA

Foggia (4-3-3): BIZZARRI; Loiacono, Camporese, Tonucci, Rubin; Gerbo, Agnelli, Deli; Kragl, Mazzeo, Nicastro. Allenatore: GRASSADONIA

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; ALMICI, Caracciolo, BOLDOR, Souprayen; LARIBI, GUSTAFSSON, Fossati; Matos, DI CARMINE, CISSE'. Allenatore: GROSSO

Lecce (4-3-1-2): Bleve; FIAMOZZI, LUCIONI, Cosenza, CALDERONI; Tabanelli, Arrigoni, Mancosu; FALCO; PETTINARI, CHIRICO'. Allenatore: Liverani

Livorno (4-3-1-2): Mazzoni; PARISI, DAINELLI, BOGDAN, PORCINO; Luci, ROCCA, AGAZZI; DIAMANTI; KOZAK, Murilo. Allenatore: LUCARELLI

Padova (3-5-2): PERISAN; CAPELLI, CECCARONI, Trevisan; Salviato, Belingheri, DELLA ROCCA, Pulzetti, Contessa; Capello, BONAZZOLI. Allenatore: Bisoli

Palermo (3-4-1-2): BRIGNOLI; Rajkovic, Struna, Accardi; SALVI; Murawski, HAAS, Aleesami; Trajkovski; Nestrovski, Moreo. Allenatore: Tedino

Perugia 3-5-2: Leali; SGARBI, MONACO, Belmonte; Del Prete, MOSCATI, Bianco, Buonaiuto, Terrani; MELCHIORRI, BIANCHIMANO. Allenatore: Nesta

Pescara 4-3-3: Fiorillo; CELIENTO, SCOGNAMIGLIO, PERTICONE, DEL GROSSO; MEMUSHAJ, Brugman, Machin, ANTONUCCI, MONACHELLO, Mancuso. Allenatore: Tesser

Salernitana 4-3-3: Russo; Casasola, GIGLIOTTI, Schiavi, Pucino; Akpa-Akpro, Odjer, CASTIGLIA; Rosina, Bocalon, BELLOMO. Allenatore: Colantuono

Spezia (4-3-3): Manfredini; De Col, ERLIC, Terzi, Augello; Mora, Bolzoni, BARTOLOMEI; Mastinu, Granoche, PIERINI. Allenatore: MARINO.

Venezia (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, COPPOLARO, Garofalo; SCHIAVONE, SEGRE, Pinato; Falzerano, Zigoni, DI MARIANO. Allenatore: VECCHI

* Dalla lista mancano due società, ovvero quelle chiamata a prendere il posto di Bari e Cesena recentemente fallite. ** Non iscritta, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni