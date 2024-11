VIDEO | Le squadre calabresi di Serie A e B impegnate nelle ultime ore per completare le rose. Squali forti di quattro nuovi elementi. Per i rossoblù ne arrivano otto e in riva allo Stretto altri tre dopo un'estate di grandi acquisti

Le ultime ore del calciomercato sono state entusiasmanti per le squadre calabresi. Moltissime manovre per completare le rose e cercare di fare bene nei campionati di competenza.

Crotone “forza 4”

La squadra di Stroppa ha dato il benvenuto ad elementi capaci di dare esperienza e dinamismo agli squali che dopo un avvio di campionato difficile vogliono rialzare la testa e soprattutto fare punti. Sabato prossimo allo “Scida” arrivano però i campioni d’Italia della Juventus.

Ecco nel dettaglio gli ultimi quattro gli innesti del Crotone nelle ultime ore del calciomercato. Jacopo Petriccione, centrocampista classe ’95, che arriva dal Lecce: tecnica e quantità in mezzo al campo. Per la difesa arriva in prestito dal Torino il francese con passaporto ivoriano Koffì Djidji: agile e con un buon senso della posizione, prima dell’esperienza coi granata ha collezionato 11 presenze con il Nantes. È un difensore anche Sebastiano Luperto, che arriva dal Napoli dove ha giocato nelle ultime due stagioni, collezionando anche 6 presenze tra Champions League ed Europa League. Per l’attacco dei rossoblù c’è invece Luca Siligardi: classe ’88, mancino, duttile e dotato di una buona velocità, arriva dal Parma ma cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Ai saluti invece: Gigliottiì (al Chievo), Spolli, Evan’s (al Catanzaro), Bruzzaniti e Borello (alla Pro Vercelli).

Cosenza scatenato per salire sull’ottovolante

Nell’ultima settimana sono arrivati in rossoblù ben 8 nuovi giocatori. Il direttore sportivo Stefano Trinchera ha dunque rivoluzionato la rosa a disposizione di mister Occhiuzzi. Adesso il Cosenza potrebbe essere competitivo per il campionato di serie B.

Nel reparto offensivo arriva dal Monza, Ettore Gliozzi: attaccante calabrese, di Siderno, cresciuto nel Siderno e poi nelle giovanili della Reggina prima di “emigrare” al nord dove ha giocato anche con Sassuolo, Forlì, Sudtirol, Cesena, Padova e Siena. Attaccante è anche il rumeno Adrian Petre proveniente dallo Steaua Bucarest: da lui il Cosenza si aspetta gol importanti. Il centrocampo dei lupi si arricchisce con Devid Bouah, classe 2001, proveniente dalla Roma. Il romano di origini ivoriane ha anche giocato nella nazionale italiana Under 17. Dal Nantes ecco Abou Ba: centrocampista che in Leauge 2 ha debuttato nella stagione 2017/2018 con il Nancy, per lui 2 gol in 25 presenze. Arriva in riva al Crati anche il colombiano Bryan Vera: arriva dal Lecce e vanta anche 13 presenze con la nazionale under 20 della Colombia. Con i cafeteros ha partecipato, nel 2019, al campionato mondiale di categoria. Gennaro Borrelli, invece arriva dal Pescara e rinforzerà il reparto offensivo dei rossoblù: con i delfini abruzzesi 20 presenze ed un gol nella scorsa stagione. Borrelli è anche nel giro della Nazionale Under 20. È un giramondo il centrocampista Davide Petrucci: nella scorsa stagione ad Ascoli ma prima con le casacche dell’Academy del Manchester City, del Peterborough, dell’Anversa, del Charlton, del Cluj e con quella dei tuchi del Çaykur Rizespor. Adesso c’è il Cosenza. I rossoblù pensano anche alla porta con l’estremo difensore Kristjan Matosevic: sloveno classe ’97, nella scorsa stagione con la Triestina. Per lui un contratto triennale. Salutano il Cosenza, invece, Gianluca Litteri e Riccardo Moreo.

Dopo i botti estivi la Reggina puntella la rosa

In estate la società di Luca Gallo è sicuramente stata tra le protagoniste del calciomercato. Nella città dello Stretto sono arrivati elementi come Menez, Lafferty e Plizzari. Negli ultimi giorni di calciomercato gli amaranto hanno raggiunto gli accordi con: Nikola Vasic (a, titolo definitivo Akropolis IF), Mario Situm (c, svincolato) ed Andrea Marcucci (c, svincolato). La formazione guidata da Toscano si candida a recitare un ruolo da protagonista del campionato di Serie B.