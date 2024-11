Kamara con le valige in mano. Scaricati altri eccellenti in maglia giallorossa

CATANZARO - Il mercato di Lega Pro aprirà ufficialmente a gennaio ma le contrattazioni sono già caldissime in terza serie. Tra arrivi, partenze e clamorosi ritorni, le trattative si susseguono. Soprattutto a Catanzaro dove, nonostante il successo nel derby contro la Reggina, il patron giallorosso Cosentino è incavolatissimo. Il numero uno del club dei tre Colli ha scaricato di fatto metà squadra. Tra i big c’è Diomansy Kamara. Il campione francosenegalese non è mai esploso e, stando a voci vicine alla società catanzarese, non ha nessuna intenzione di abbassarsi lo stipendio come lo stesso Cosentino aveva chiesto. E’ con le valige in mano, ma non sarà l’unico. Tra i partenti anche Pacciardi, Rigione, Pagano e Vacca, con quest’ultimo inseguito dal Crotone. Ma a Catanzaro non ci saranno solo addii. Tra i nuovi arrivi c’è un clamoroso ritorno. Quello di Mimmo Giampà, da ieri non più un giocatore della Vigor. Ha rescisso consensualmente il rapporto che lo legava al club biancoverde. Ritornerà nella sua Catanzaro, dopo l’esperienza in maglia giallorossa nella prima era Cosentino. Stessa sorte, non in campo ma in società, per un altro ex: Angelo Sorace.