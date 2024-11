Alla vigilia del match contro il Benevento la società di Guarascio batte un colpo in ingresso. All'inizio della prossima settimana dovrebbero arrivare alla corte di Viali anche l'attaccante Finotto e l'ex capitano del Pisa Robert Gucher

Il Cosenza batte un colpo di mercato alla vigilia del match contro il Benevento. La società del presidente Eugenio Guarascio ha infatti ufficializzato l'arrivo in rossoblù del giovane centrocampista Alessandro Cortinovis. Nuovo e importante innesto per la squadra di Viali che inizierà domani il 2023 con l'obiettivo di scalare la classifica che vede al momento i lupi occupare l'ultimo posto.

Anche l'attaccante della Spal Mattia Finotto dovrebbe vestire la maglia rossoblù. All'inizio della prossima settimana il calciomercato del Cosenza entrerà finalmente nel vivo e Viali riceverà i tanti agognati rinforzi. Al Pisa, per esempio, è stato chiesto l'ex capitano Robert Gucher: uno da 169 presenze, 10 gol e 25 assist in Serie B

Il comunicato del club

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Cortinovis proveniente dall’Hellas Verona.Il calciatore, di proprietà dell’Atalanta BC, ha siglato un accordo a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023. Nato a Bergamo il 25 gennaio 2001, il centrocampista è un prodotto del vivaio dell’Atalanta, con cui anni si è con la formazione Under 17 (13 gol in 26 presenze) prima e con la formazione Primavera poi, totalizzando 64 presenze, 18 gol e 7 assist e conquistando 2 campionati e 1 Supercoppa, oltre ad aver debuttato in Europa nella UEFA Youth League».

«Nella scorsa stagione ha militato nel campionato di Serie B indossando la maglia della Reggina - continua la nota -, squadra con cui ha totalizzato 30 presenze, 1 gol e 2 assist. In Nazionale ha giocato in tutte le formazioni giovanili, partendo dall’Under 15 sino all’Under 21, con la quale ha esordito nell’amichevole contro la Romania del novembre 2021».