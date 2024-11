Si chiama Tommaso D’Orazio ed è un difensore. E’ lui il primo rinforzo per mister De Angelis

Neppure il tempo di ricevere ufficialmente l’incarico che il nuovo Ds del Cosenza piazza già il primo colpo di mercato. Alla corte di Stefano De Angelis il difensore Tommaso D’Orazio. In riva al Crati giunge con la formula del prestito fino a giugno.

Il comunicato ufficiale: “La Società Cosenza Calcio comunica l’avvenuto trasferimento dalla S.S. Teramo Calcio (Lega Pro/B) del ventiseienne difensore Tommaso D’Orazio, con la formula della cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno prossimo, con opzione per il riscatto.

D’Orazio, nato a Guardiagrele in provincia di Chieti il 3 maggio 1990, ha iniziato la propria carriera nel Settore Giovanile del Pescara, passando tra i Pro nella stagione 2014/’15 quanto, tra le fila dell’Ancona, scese in campo 26 volte siglando 4 gol; passato al Teramo nella stagione seguente, giocò 12 partite prima di passare alla Pistoiese, collezionando 15 presenze. Tornato quest’anno in maglia biancorossa, ha finora disputato 20 gare e messo a segno una rete”.

Alessio Bompasso