Si è chiusa la sessione invernale del calcio mercato, ed il Crotone ha ufficializzato l’arrivo di Adam Ounas. Il franco – algerino, ex Napoli arriva dopo una serie di tira e molla. Nella trattativa si era inserito anche in Nantes ma alla fine l’attaccante ha scelto Crotone. Ecco il comunicato della società pitagorica.



«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, dalla Società sportiva Calcio Napoli le prestazioni sportive del calciatore Adam Ounas.

Nato a Chambray-lès-Tours (Francia) ma di cittadinanza algerina, classe 1996, Adam dopo essere cresciuto nelle giovanili di Tours e Chateauroux, è passato al Bordeaux esordendo con gol in Ligue 1 (4 ottobre 2015) contro il Lorient. Dopo essersi messo in mostra segnando 10 reti in 60 presenze, nel luglio 2017 si trasferisce al Napoli e lo scorso anno ha vestito la maglia del Nizza.

Nel 2019, con la sua Algeria è stato uno dei protagonisti della vittoria della Coppa d’Africa, andando a segno ben 3 volte nella competizione.

Ottimo dribbling, tecnica sopraffina e rapidità tra le caratteristiche migliori di Ounas che nella prima parte di questa stagione ha indossato la casacca del Cagliari e da oggi è pronto per la nua avventura con gli squali.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Adam!»