Giovanni D’Aprile, giovane difensore del Crotone, passa al Torino a titolo temporaneo. Si tratta di un’operazione di grande prospettiva per il ragazzo di Belvedere Marittimo (provincia di Cosenza) che avrà modo di essere valutato nei prossimi mesi nelle giovanili granata. Si tratta di uno dei prospetti migliori della cantera rossoblù, attenzionato da tempo anche dalla Roma. Del resto l’anno scorso salì alla ribalta delle cronache per essere stato il primo 2005 ad essere convocato per un match di Serie A.

Ad inizio mercato, ad ogni modo, sembrava dovesse traferirsi in giallorosso, ma poi una frenata ha fatto arenare l’affare. La Quan Sports Management, l’agenzia a cui ha affidato il compito di curare i suoi interessi, ha continuato a lavorare fino ad imbastire con successo il trasferimento. Da stamattina sono in corso gli scambi dei documenti tra Torino e Crotone. Per D’Aprile l’inizio di una nova emozionante avventura dopo quella della Nazionale Under 17 allenata da Bernardo Corradi. In azzurro ha già esordito il 9 dicembre scorso contro la Francia.