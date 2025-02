Appuntamenti all'interno dei nostri tg in diretta dall’Hotel Sheraton con l'inviato Antonio Alizzi. Aggiornamenti, notizie esclusive e tutte le novità sul canale 11, sulle testate e sui social del gruppo e nel corso dello speciale di “11 in campo”

L’ultimo giorno della finestra invernale del calciomercato al centro di approfondimenti costanti attraverso il network LaC.

Nel corso della giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, i canali social del network (lacnews24.it, cosenzachannel.it, il vibonese.it, ilreggino.it e catanzarochannel.it) si arricchiranno infatti di dirette, con gli ultimi aggiornamenti, interviste e notizie esclusive provenienti direttamente da Milano.

Le ultime ore, infuocate come da tradizione, verranno raccontate dall’Hotel Sheraton da Antonio Alizzi, inviato del nostro network sul posto per seguire i movimenti delle compagini calabresi e non solo. I contratti si potranno depositare fino alle 24.00 di oggi lunedì 3 febbraio.

Gli appuntamenti di LaC

Appuntamento con il calciomercato che si potrà seguire attraverso i vari collegamenti sulle pagine Facebook del nostro network in diretta da Milano. Le finestre su LaC Tv, in diretta da Milano, saranno: all’interno del Tg giorno delle ore 14.00; all’interno del Tg sera delle ore 20.30. Anche questa edizione dello Speciale Calciomercato di LaC sarà raccontata all’interno dello speciale di “11 in campo” condotto da Maurizio Insardà, in onda questa sera a partire dalle ore 21.30

