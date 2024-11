In campionato l'Acri è reduce dalla vittoria contro il Roccella, mentre domani i rossoneri faranno visita alla Morrone per la sesta giornata del torneo. La società cosentina ha avuto un avvio di stagione non facile che ha portato anche al cambio di allenatore: via Pacino la panchina è stata affidata a Pascuzzo.

Il nuovo mister ha richiesto ulteriori innesti, cosi come confermato nei giorni scorsi anche dal Co-Presidente Falcone, ecco dunque che i primi movimenti sono stati ufficializzati. In rossonero ecco il centrocampista classe 2000 Michele Carbone, lo scorso anno in Serie D con il Rende e con trascorsi anche con Palmese e Troina.

I lupi rossoneri hanno ufficializzato anche il tesseramento del portiere siciliano, classe 2002, Giovanni Ciresi, lo scorso anno con l'Olimpia Agnonese e in precedenza anche con le maglie di Gioiese, Vigor Lamezia e Vittoria. Ai saluti invece il portiere Francesco Vulcano e, per motivi di lavoro l'esterno offensivo Massimiliano Salandria