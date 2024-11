Giorni intensi per quanto riguarda il calciomercato nel massimo campionato di calcio regionale. Molto attivo il Soriano che ha annunciato l’arrivo in rossoblù di Andrès Pesce e Maxi Ghergo. Il primo è una punta, classe 1998, che ha vestito in Calabria anche la maglia del Sambiase. In precedenza è stato in Serie D con il Ladispoli. Ghergo, invece, arriva a Soriano per dare il suo contributo nel reparto difensivo. Il classe 1997 ha militato anche nella Stilese con la quale ha vinto anche un campionato di Promozione. Per il reparto offensivo dei vibonesi c’è anche Alberto Mercatante.

Ancora arrivi in casa Stilomonasterace che acquisisce le prestazioni del centrocampista Salvatore Tozzo, proveniente dal Soriano. Con i gialloblù anche Giuseppe Paparo e Domenico Belluzzi. A Scalea si rinnova l’accordo con il classe 1994 Giovanni Caruso, il centrocampista sarà anche il nuovo capitano dei biancostellati. I volti nuovi per la squadra allenata da Giovinazzo sono invece: il centrocampista Nicola Vitiello (2002) e il difensore, ex Morrone, Roberto De Luca (1999).

La Morrone e mister Paolo Infusino ancora insieme. La conferma è arrivata dallo stesso club cosentino. Tante conferme anche tra i calciatori, restano in granata Elio Andreoli, Samuele Prezioso, Lorenzo Pansera, Nicoló Barbieri, Piero De Rose, Michael Salerno, Piero D’Acri, Mirko Cardamone, Nicoló Misuri, Francesco Nicoletti. Sul fronte nuovi arrivi, ritorno a casa per il difensore classe '99 Andrea Bilotta e per Luca Raimondo.

Anche il Città di Acri sta cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista del mercato estivo. I rossoneri hanno annunciato i rinnovi del difensore Francesco Granata, dell'attaccante Francesco Petrone e l'arrivo del portiere Francesco Vulcano. Tra i volti nuovi è stato annunciato poco fa il terzino Giovanni Alfano, mentre a completare il reparto degli estremi difensore dovrebbe esserci Nunzio Franza. Tra i ritorni è questione di ore per quello del centrocampista Andrea Sposato, acrese doc che tornerebbe dopo le parentesi con Rotonda e Locri.