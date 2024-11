Nel prossimo fine settimana prenderà il via il campionato di Eccellenza, o meglio, il mini torneo ad otto squadre valido come massimo campionato regionale che permetterà alla squadra vincitrice di approdare in serie D. Tra le società ai nastri di partenza ci sarà anche il Soriano, che rappresenterà la provincia di Vibo Valentia.

Nelle scorse ore i rossoblù hanno ufficializzato quattro nuovi innesti che vanno a potenziare la rosa affidata a mister Andrea Parentela. A dare manforte alla causa del Soriano ci saranno anche: Francesco Stillitano, portiere classe ’98 proveniente dalla Bovalinese; Giovanni Romagnino difensore classe ’99; Francesco Bellia, centrocampista classe ’98 proveniente dalla Promosport e l’ex attaccante della Bovalinese Francesco Figliomeni (classe '94).