Tutti i movimenti in entrata e in uscita delle formazioni calabresi. Il Crotone vuole rafforzare la difesa. Occhio alla Vibonese che punta a risalire la china con clamorosi ritorni di fiamma

Un occhio a Milano l’altro su Roma. Doppio obiettivo per il Crotone che vuole a strappare il sì definitivo di Gnoukouri dell’Inter per poi puntare tutto sul rafforzamento della difesa. Zona del campo in cui il Crotone vorrebbe inserire un altro milanese, questa volta sponda Milan: Rodrigo Ely sul quale hanno drizzato le antenne anche Palermo e Cesena. Sul taccuino del Ds Ursino anche il giovane Gerson della Roma che i giallorossi vorrebbero mandare a farsi le ossa altrove. A centrocampo offerto Christian Ledesma, ex capitano di mille battaglie della Lazio che in Italia vorrebbe chiudere la carriera dopo la breve parentesi in giro per l’Europa. In attacco praticamente sfumato il ritorno di Ante Budimir a sorpresa tolto dal mercato dalla Samp. Di ritorni si parla anche a Vibo Valentia dove è ad un passo a rivestire i colori rossoblu della Vibonese bomber Allegretti in uscita dalla Maceratese. Club dal quale potrebbe arrivare un altro ex del calcio calabrese come l’ex difensore centrale della Vigor Domenico Marchetti. A Macerata dovrebbe fare strada inversa l’attaccante del Catanzaro Diogo Tavares. Catanzaro che ha praticamente chiuso il cerchio attorno al difensore Alex Sirri dell’Arezzo mentre è già ufficiale il giovane esterno della Ternana Ignazio Battista. Primo colpo battuto anche dal Cosenza che dal Teramo ha prelevato il difensore Tommaso D’Orazio e blindato Tedeschi. Tutto fermo, al momento a Reggio, almeno nel mercato in entrata.