Il giocatore di proprietà del Verona nella passata stagione al Chievo è uno degli obiettivi per gli amaranto. Il diesse Taibi è anche alla ricerca di un portiere di esperienza

Sono settimane di grande lavoro per il Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi. Dopo aver positivamente concluso i dialoghi con l’Inter per l’acquisto di Rivas e Gavioli. adesso è il momento di Antonio Di Gaudio, attaccante esterno di proprietà dell’Hellas Verona nell’ultima stagione protagonista con la maglia del Chievo (con mister Aglietti in panchina).

Operazione numero 1

La Reggina cerca anche un portiere d’esperienza al quale affidare le chiavi della porta amaranto in vista della stagione 2021-22. I due con le maggiori quotazioni sono ad oggi Alessandro Micai e Mauro Vigorito. A tal proposito Antonio Dell’Aglio, agente di quest’ultimo, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: «Vigorito è sotto contratto fino al 2022 e spetta al club pugliese (il Lecce ndr) qualsiasi decisione. Con la Reggina? Nessun problema».