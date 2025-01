La Reggina è pronta a mettere a segno un grande colpo di mercato: Edoardo Blondett, difensore dal grande carattere e già protagonista con la maglia amaranto nella stagione 2019/2020, sembra essere ad un passo dal ritorno a casa. Dopo aver disputato un’ottima stagione con il Sorrento, l’ex difensore della Reggina è pronto a firmare un contratto che lo riporterà nella città dello Stretto, dove ha lasciato un ottimo ricordo.

Il suo ritorno rappresenterebbe una mossa importante per la squadra, che punta a rinforzare la difesa in vista della fase finale della stagione. Nonostante i dettagli siano ancora in fase di definizione, fonti vicine alla trattativa assicurano che l’accordo è praticamente raggiunto e che l’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto.

La voglia di tornare a vestire la maglia amaranto sembra essere più forte che mai per Blondett. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, l’arrivo del difensore sarebbe un segnale importante per tutto l’ambiente reggino, che sta sognando in grande per il futuro.