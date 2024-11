Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sull’interesse per Maldonado e Di Carmine, ora la Reggina sembra essere interessata a un altro veterano. Nel mirino della dirigenza amaranto sarebbe, infatti, finito l’esperto esterno offensivo Oliver Kragl – di proprietà del Trapani, club con il quale - qualche mese fa - ha raggiunto la promozione in Lega Pro.

Noto per la potenza e la precisione del suo piede mancino, lo scorso anno è stato un fattore determinante ai fini del successo trapanese: 13 reti e 9 assist, numeri da giocatore di un’altra categoria. Il 34enne tedesco, d’altronde, vanta una grande esperienza nel nostro Paese, in particolare nel Sud Italia: prima del Trapani ha militato nel Frosinone, nel Crotone, nel Foggia, nell’Ascoli, nel Benevento, nell’Avellino e nel Messina.

Ora la dirigenza amaranto lo ha iscritto nella lista degli acquisti, ma non sarà facile ingaggiarlo per via della concorrenza molto agguerrita. Come riporta SerieD24, su di lui ci sono Casarano ma soprattutto Fidelis Andria, in pole per il suo tesseramento - che non permettono alla Reggina di ragionare su questo colpo, trattandosi comunque di un ultratrentenne che negli ultimi anni ha avuto anche qualche acciacco fisico di troppo.