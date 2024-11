L'estremo difensore ha mercato in Serie A, dove ci pensa addirittura il Milan che però ne farebbe il secondo di Maignan. Ma gli amaranto ci provano

La Reggina, per la porta, sogna in grande. Uno dei colpi di mercato di questo gennaio sarà un estremo difensore di livello, con Taibi che ha inserito questa come priorità assoluta. I nomi che circolano sono tanti: da Sirigu a Berisha.

Fra loro c’è Alessio Cragno: sceso nelle gerarchie di Palladino a Monza, è in cerca di rilancio dopo diciotto mesi complicati. L’affare, però, è difficilissimo: il portiere ha mercato in Serie A, dove ci pensa addirittura il Milan, che però ne farebbe il secondo di Maignan. Occhio, poi, anche alla Fiorentina che, però, ha altre priorità. Se nessuna dovesse affondare, ecco che potrebbe materializzarsi un colpaccio assoluto, complici i buoni rapporti fra il club amaranto e Adriano Galliani, ad dei brianzoli. Percentuali basse, come detto, ma esistenti.

Saluterà uno fra Ravaglia e Colombi: più il primo che il secondo, ad oggi.

Cosenza su due amaranto

Poi verranno, rispettivamente, un centrocampista e un attaccante. Gli ingressi a centrocampo potrebbero essere due: il primo nome è Nicolas Viola e con una trattativa già avviata. Poi andrà capito se andranno via Crisetig o Liotti, quest’ultimo richiesto dal Cosenza. I lupi hanno sondato gli amaranto anche per Gori, ma nel reparto offensivo potrebbe essere Santander a uscire.