Il Palermo pronto a chiudere per Gennaro Tutino. Può tornare in Italia anche Radja Nainggolan: dialoghi col Cagliari

Archiviato il weekend di partite (ad eccezione di Genoa-Venezia), la Serie B si rituffa sul calciomercato. La notizia più importante di queste ore è legata a Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ex Roma e Inter potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia del Cagliari: il terzo ritorno del ninja in Sardegna è una possibilità concreta, Ranieri valuta insieme a Giulini la fattibilità dell’operazione.

Reggina su Bayeye

Guardando alle calabresi c’è una Reggina in forte pressing su Bayeye. L’esterno del Torino, protagonista in Coppa Italia contro il Milan, è da tempo un obiettivo. La buona prova di San Siro ha complicato le cose, ma i giochi restano aperti, Taibi cercherà di chiudere in settimana. Occhi puntati anche sul Cosenza, reduce dall’arrivo di Alessandro Cortinovis.

Mattia Finotto ('92) pronto a vestire la maglia rossoblù che vuole chiudere il terzo acquisto in questa sessione di calciomercato. Le conferme arrivano dal Marulla, da dove viene evidenziato che si sta lavorando per definire l'affare con la Spal. L'attaccante ha detto sì alla corte del direttore sportivo Roberto Gemmi ed è pronto a dare il suo contributo nel tentativo di contribuire ad una salvezza che si annuncia difficilissima.

Tutino a Palermo

Sempre più vicino al Palermo l’ex cosentino Gennaro Tutino, già domani dovrebbe essere in Sicilia e firmare con il club rosanero. Dalla B alla A, invece, il terzino Cassandro che lascia Cittadella per andare al Lecce. Via dalla cadetteria anche Yeboah, che saluta il Genoa per andare in Germania, all’Augsburg. Vacca in procinto di firmare con l’Ascoli.