L’accordo raggiunto con la proprietà significa che la Vibonese crede ancora nelle capacità di Michele Silvestro. Il giovane attaccante classe ’99 ha rinnovato quest’oggi con il club rossoblù, anche se difficilmente rimarrà nell’organico che prenderà parte al torneo di Serie C, edizione 2018/19.



«Con molta probabilità – spiega il direttore sportivo Simone Lo Schiavo – lo cederemo in prestito in Serie D, affinché possa acquisire ulteriore esperienza e, soprattutto, alla luce della giovane età, affinché possa giocare un congruo numero di partite. Noi, però, continueremo a seguirlo, perché crediamo nelle sue capacità. Non a caso abbiamo trovato l’accordo per il rinnovo. E d’altra parte qualcosa di buono anche Michele Silvestro l’ha fatta vedere nel corso della recente stagione».





Ingaggiato nel mercato di dicembre su indicazione dello stesso diesse rossoblù, che lo aveva seguito quando era alla Frattese. Silvestro era arrivato a Vibo dopo aver iniziato la stagione alla Nocerina.

Di lui, in maglia rossoblù, si ricorderà soprattutto il gol di astuzia messo a segno in extremis contro il Gela, in occasione di una gara di fondamentale importanza per i colori rossoblù.

Al suo attivo, con la Vibonese, altri due gol siglati entrambi nella Poule Scudetto.