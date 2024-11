Nuovo colpo di mercato per la Vibonese che si regala un altro arrivo. Il direttore sportivo Ettore Meli, infatti, ha chiuso un altro importante tassello assicurandosi le prestazioni sportive di Marco Capone. Il giocatore si aggiunge al gruppo iniziando la preparazione con i compagni ed entrando nella piena disponibilità di mister Facciolo.

Le prime parole di Capone

Capone è un difensore centrale, classe 1999, cresciuto calcisticamente tra i vivai di Inter, Crotone, Torino e Avellino. Inoltre vanta oltre 100 presenze in Serie D. Insomma, sicuramente la formazione calcistica del venticinquenne è di rilevante spessore, senza dimenticare che conosce la categoria in questione vista la tripla cifra di apparizioni accumulata finora. Ecco le sue prime parole: «Contento di questa opportunità e pronto a far parte di un gruppo importante per la categoria». Il calciatore potrà essere testato dal tecnico Facciolo già domenica nell'amichevole contro il Soriano (squadra di Eccellenza) in modo da avere indicazioni tecnico/tattiche e, soprattutto, atletiche.