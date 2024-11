La Vibonese ha il suo terzo giocatore ufficiale della stagione targata 2018/2019. Dopo l’ingaggio di Melillo ed il rinnovo con il capitano Obodo, il club rossoblu chiude il cerchio attorno alla conferma di un altro dei pezzi pregiati della squadra che ha conquistato la Serie C: Errico Altobello.

Il comunicato ufficiale

Per la stagione 2018/19 la Vibonese ha deciso di continuare ad avvalersi delle prestazioni del difensore Errico Altobello (classe 1990), che rimarrà così in rossoblù, affrontando il prossimo campionato di Serie C.