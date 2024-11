Il club rossoblu starebbe sondando il terreno per il centravanti classe ’90 del Catania, Valerio Anastasi

La Vibonese punta il mirino su un attaccante. Uno dei primi nomi in agenda, sarebbe quello di Valerio Anastasi del Catania. Il classe '90 che ha trovato poco spazio in questo avvio di stagione, potrebbe partire a breve dalla Sicilia. Attesi sviluppi nelle prossime ore. Probabile primo contatto tra le parti nel week-end quando il club del patron Caffo sbarcherà in terra etnea per il turno di campionato numero 15.

Alessio Bompasso