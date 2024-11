Il club rossoblu avrebbe chiesto informazioni su Fabrizio Grillo, difensore classe ’87, che con la maglia del Siena segnò al Napoli all’esordio nell’olimpo del calcio

Ha giocato in Serie A con Roma e Siena. Con i giallorossi sfiorò soltanto l’esordio in campo. Che avvenne dieci anni più tardi con la maglia bianconera. Un esordio da sogno impreziosito dal gol. Il primo ed unico nell’olimpo del calcio. Il punto più alto della sua carriera. Poi la lenta discesa in B a Verese prima e Pescara poi. Fino alle Lega Pro, oggi Serie C, con Pavia, Livorno, Sambenedettese e Triestina. Club in cui si è rilanciato ma che presto potrebbe abbandonare per ritornare a casa. A Roma? Sua città di nascita? No. Vibo Valentia. Città di origine. Di suo padre e suo nonno.

Sangue rossoblu

Lui è Fabrizio Grillo, difensore classe ’87. In città ha tanti parenti e a Vibo, nella stagione 2010-2011 ha giocato anche suo fratello, Simone al quale la Vibonese avrebbe chiesto informazioni. Al momento sarebbe solo un sondaggio esplorativo. Ma nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Per Fabrizio Grillo sarebbe un tuffo nel passato. A Vibo ha diversi cugini e sulla costa vibonese ha passato gran parte delle stagioni estive della sua adolescenza. Nelle prossime ore ne sapremo di più.