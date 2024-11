La punta di diamante del club biancoverde è inseguita da Spal, Casertana, Barletta ed Arezzo

LAMEZIA TERME – A Lamezia Terme sta vivendo, forse, la sua migliore stagione tra i professionisti. A gennaio potrebbe salutare tutti e sbarcare altrove. Stefano Del Sante è un bocconcino succulento di questo mercato di riparazione. In tanti gli fanno la corte. tutti però, dovranno prima convincere la Vigor che detiene il suo cartellino fino a giugno. L’attaccante potrebbe essere sacrificato per far quadrare i conti. I suoi gol (7) garantiscono, al momento, un campionato tranquillo alla formazione di Alessandro Erra. Barletta, Casertana e Spal le squadre che hanno puntato i riflettori più luminosi. L’Arezzo, invece, il club che avrebbe già formulato già un offerta per bruciare l’agguerrita concorrenza.