Colpo offensivo per la squadra allenata da Trocini, biennale per l’attaccante cresciuto ne settore giovanile del Siena

La nuova Reggina adesso ha anche l’attaccante a disposizione. Il club amaranto, come vi avevamo anticipato, ha messo in organico Lorenzo Rosseti, ex giocatore della Nazionale Under 21.

Classe 1994, con varie presenze in Serie A e B, sarà dunque lui il centravanti della formazione di Bruno Trocini, attesa domani dallesordio ufficiale contro il San Luca. L’attaccante ha firmato un biennale, come molti elementi della neonata rosa della LFA.

La nota de club

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Lorenzo Rosseti che si lega al club con un contratto biennale.

Classe 1994, cresciuto nelle giovanili del Siena, ha esordito in serie B con i bianconeri nella stagione 2013/14 realizzando sei gol. Il suo esordio in serie A nel 2015 con la maglia dell’Atalanta nel match contro il Chievo Verona.

Il centravanti di Arezzo ha vissuto esperienze al Cesena, in Svizzera con il Lugano (serie A), per poi trasferirsi ad Ascoli dove ha disputato tre campionati di serie B. Nella stagione 2020/21 ha fatto parte del Como in serie C ottenendo la promozione tra i cadetti per poi trasferirsi a Latina.

Lorenzo ha giocato in tutte le nazionali giovanili, compresa l’Under 21. Con gli azzurrini ha segnato una rete nel match delle qualificazioni agli Europei del 2017 contro l’Irlanda.