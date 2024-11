Le due società hanno trovato la soluzione per il trasferimento del giocatore che arriverà con la formula del prestito oneroso

Junior Messias passa dal Crotone al Milan. Come avevamo anticipato nella serata di ieri, attraverso i costanti aggiornamenti dei nostri inviati a Milano, ma anche qualche settimana fa il brasiliano lascia Crotone, per accasarsi con i rossoneri. L'incontro di questa notte tra le due socità è stato risolutore e l'attaccante è ufficialmente un nuovo giocatore dei rossoneri. Il brasiliano sosterrà le visite mediche in mattinata.

Le due società hanno trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore, che arriverà con la formula del prestito oneroso, al costo di 2.6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato 5.4 più 1 di bonus.

Una storia tutta da raccontare quella del giocatore brasiliano che 8 anni fa consegnava elettrodomestici e adesso invece giocherà in uno dei più prestigiosi club d'Europa.