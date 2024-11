Il club pitagorico si è visto recapitare tanti “no” nelle ultime ore di contrattazioni. Da Cassano a Maxi Lopez, in parecchi hanno declinato l’invito. E Nicola resta perplesso

Tanti rifiuti pochi sussulti e qualche bella speranza. Ecco il mercato di riparazione del Crotone. Da Cassano a Maxi Lopez, da La Mantia a Ninkovic passando Mbaye e Camillo Ciano, tutti, nelle ultime ore di contrattazioni hanno declinato l’invito del club pitagorico che paga inesperienza, mancanza di sotircità e latititudini. E’ sfumato anche Budimir, corteggiato fino all’ultimo. La Sampdoria lo ha blindato.

Quello che i tifosi pitagorici avevano chiesto ai massimi dirigenti del Crotone per Palladino ma il fantasista di Mugnano alla fine è andato via tornando tra le braccia di Juric e del Genoa che non lo aveva mai dimenticato.

Hanno fatto le valige anche Fazzi, Gnahorè e Salzano. E’ rimasto Tonev, praticamente già a Benevento (aveva fatto anche le visite mediche) ma clamorosamente rientrato nei ranghi rossoblu. E poi gli arrivi. Pochi, pochissimi e di prospettiva. Acosty, già in rosa da qualche giorno, Zavan piccolo gioiello proveniente dal Pordenone e l’attaccante sloveno Kotnik. Un autentico sconosciuto. Lo era anche Budimir quando è sbarcato in Calabria. La speranza dei tifosi pitagorici è che faccia lo stesso percorso del croato. Un anno fa l’obiettivo era la Serie A. Oggi è restarci.

Alessio Bompasso