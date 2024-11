Le due formazioni crotonesi vogliono chiudere per la scelta dell'allenatore. Tanti i contatti legati ai movimenti dei giocatori in un girone che si preannuncia molto combattuto

Mercato in evoluzione, movimenti ufficiosi e ufficiali tambureggiano sui vari social in quello che oramai è mezzo di comunicazione più attenzionato. Tante le società attive con le altre che ancora non hanno battezzato la nuova stagione. Il primo passo riguarda la conduzione tecnica: c’è chi ha confermato il proprio allenatore, c’è qualcun altro che insegue l’obbiettivo e c’è anche chi ancora è nel limbo di cosa fare.

Allenatori

A meno di colpi di scena, al momento sono certe le conferme per l’AEK Crotone (Francesco Maiolo), Altomonte RC (Mario Pascuzzo), Campora (Tonino Aceto), Malvito (Lucio Vaccaro), Soccer Montalto (Andrea Pignataro) e Trebisacce (Serafino Malucchi). Altri hanno scelto profili diversi rispetto al recente passato come il DB Rossoblù Città di Luzzi che ha interrotto il rapporto con Spinelli affidando la panchina a Gigi Carnevale.

Il Sersale saluta e ringrazia mister Raffaele Varacalli e chiama Francesco Galati. Intanto lo stesso Mesoraca si separa da mister Francesco Patti e ripone fiducia nel lavoro proprio dell’ex Sersale Varacalli. Il VE Rende punta a un campionato tranquillo affidandosi ai giovani e promuove dall’under 19 Giovanni Carbone. Ancora senza proprietà la panchina dell'Amantea dove non ci sarà Sandro Cipparrone.

Per il Cassano Sybaris un capitolo dell’imprevedibilità, da un possibile annuncio con trattativa definita a una nuova ricerca il passo è stato brevissimo, in auge anche Spinelli ma circolano i soliti nomi senza escludere anche un richiamo in panchina per Martini. A Cotronei la panchina dovrebbe essere di mister Pasquale Laratta che nello scorso torneo ha garantito la permanenza nella categoria mentre lo Juvenilia Roseto Capo Spulico è alle prese addirittura con il rebus iscrizione. Capitolo a parte meritano Morrone e Scalea, le due retrocesse dall’Eccellenza. I granata cosentini saranno interessati da un corposo ingresso in società con in prima linea l’ex presidente Raffaele Spadafora del Mangone, in panchina dovrebbe esserci, da confermato, mister Magarò. Attraverso una fusione, la società cambierà anche la propria denominazione aggiungendo l’acronimo PLM per significare Piano lago Mangone. Intricata situazione a Scalea dove il “vecchio gruppo” dirigente dovrebbe fare spazio a una nuova cordata di imprenditori. Il nome del prossimo tecnico è direttamente collegato al prossimo organo direttivo senza esclusione di scelta ancora per mister Gregorace.

Giocatori

Tra cambi e conferme delle casacche in questi primi giorni di mercato, le società più attive sono quelle che chiaramente hanno già trovato la soluzione tecnica. Partendo dalle conferme, in casa Altomonte RC c’è interesse e apprezzamento per atleti d’oltre confine. Separazioni importanti per ripartire con una collaborazione con club professionistici importanti del continente. Occhi puntati anche su atleti giovani con un già ricco palmares, in atto già test-day sotto l’occhio attento di mister Pascuzzo. Si attendono gli annunci dei nuovi volti.

Sul fronte DB Rossoblù, è in programma in questi giorni un incontro con i giocatori della passata stagione. L’impressione è che si punterà su una ossatura importante senza snaturare nulla e con l’inserimento di qualche top player. Scontate le conferme per Azzinnaro, De Luca, Leta, Percia Montani, in avanti sono in corso abboccamenti con Le Piane (ex Altomonte RC, lo scorso anno 14 reti di cui 1 su rigore) e Giglio, 34 anni, (lo scorso anno con lo Sporting Catanzaro Lido, 14 reti di cui 3 su rigore e l’anno prima, stessa squadra, 23 reti di cui 2 su rigore). Dopo i saluti di Alessandro Miceli, destinazione Paolana, la società del presidente Gencarelli potrebbe ingaggiare Giuseppe Terranova (ex Altomonte RC). Nessuna novità per Baclet, probabilmente ancora in rossoblù.

Il Sersale del presidente Schiapani punta al successo finale. La chiamata di mister Francesco Galati è il bigliettino da visita da mostrare alle altre candidate. Intanto rinforza il pacchetto arretrato con l’ingaggio del sempreverde Davide Cassaro. Arrivano anche le conferme per Francisco, Caliò, Liviera, Nesticò. Il Trebisacce perde Cerda, uno dei migliori centrocampisti delle ultime due stagioni, inseguito da tanti (su tutti Altomonte RC, Sersale, Rossanese) che alla fine ha scelto di cimentarsi nel campionato di Eccellenza lucana con il Santarcangiolese. Dopo le conferme di mister Malucchi e del ds Rugiano, saranno ancora giallorossi De Paola e Curatelo. Da registrare in ingresso il classe 2005 Facundo Lamberti proveniente dallo Juvenilia.

Il Mesoraca pensa in grande affidando le proprie aspettative a mister Raffaele Varacalli. Insieme a lui lavoreranno Russo e Colosimo, sicuri confermati. A loro dovrebbero associarsi gli under Salerno (2005) e Chiarella (2005) con Figliuzzi a proteggere ancora la porta granata. In avanti si pensa a Augustin Melono (ex Altomonte RC, arrivato a dicembre, con all’attivo 5 reti di cui 2 su rigore) con trattiva conclusa positivamente a meno di ripensamenti dell’attaccante anche nel mirino della Rossanese. Il Soccer Montalto ripartirà dai fratelli Prete, vere icone della società. Non si muoverà il difensore Scarnato così come dovrebbero confermare la propria fedeltà Gaudio, Pisani, Sagula e il portiere under Abbruzzese (2006).

La matricola Malvito stuzzica l’appetito ad esperti della categoria (non che in rosa ne manchino). Contatti con l’esterno di attacco Michele Canale (prima parte della scorsa stagione con il VE Rende e nella seconda con l’Altomonte RC). Da battere la concorrenza della Rossanese, probabile scelta del giocatore avendo già respirato l’aria bizantina e che ha lasciato un buon ricordo. Sicuramente mister Vaccaro non rinuncerà a Lello Orsino, un jolly, a De Rose, Del Popolo, gente che conosce il mestiere.

Nessuna news dalle coordinate dell’AEK Crotone, difficile comunque ipotizzare uno smembramento della squadra che ha stracciato il campionato di prima categoria girone B. L’impressione è che si opterà per qualche inserimento mirato. Diramate le difficoltà, saranno Amantea, Cassano Sybaris, Cotronei, Juvenilia, Morrone, Scalea e Ve Rende a movimentare ancora di più questa fase. Ricordiamo, il gong batterà il 1° settembre con la prima gara ufficiale della stagione in occasione della prima giornata di Coppa Italia riservata a società di Eccellenza e Promozione.