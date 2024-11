Non si arrende il presidente Gencarelli, dopo la delusione del mancato approdo in Eccellenza pur vincendo i playoff di girone, anche per questo torneo si traccia la rotta verso la categoria superiore. Al timone della barca non più Andrea Spinelli (uno dei pochi allenatori capace di vincere per due anni di seguito i playoff di girone), c’è un altro capitano, carte e rotta nelle mani di mister Gigi Carnevale.

Mancherà il giocatore più talentuoso capace di togliere spesso le castagne dal fuoco, quel Valentino Azzinnaro che ha scelto di misurarsi in Eccellenza con la Vigor Lamezia. AI saluti anche Alessandro Miceli, sale di un livello e sceglie la Paolana. A differenza, per ora, di Matteo Casella, Marcello Percia Montani, Domenico Pasqua, Nicolas Magnavita, Pierfrancesco D’acri, Giuseppe Leta e Mirko Cardamone che continueranno da dove hanno lasciato.

In entrata, certissimi i nuovi innesti di Giuseppe Terranova, difensore, e dell’under Oussama Dirane, classe 2005, entrambi lo scorso anno in forza all’Altomonte RC. In verità lo stesso Dirane aveva anche accettato il prolungamento del rapporto salvo poi cambiare opinione e guardare altrove. «Stiamo facendo un mercato importante – il pensiero del massimo dirigente Gencarelli - cercando di allestire una squadra competitiva» e quando gli facciamo notare che comunque dovrà fare a meno del capocannoniere di promozione, risponde in maniera diretta: «Valentino è un grande giocatore».

Insomma, un cantiere aperto, in piena evoluzione, che ricalca in pieno quello dello scorso anno con l’inserimento di figure di primo livello che non possono far altro che certificare l’ambizione del presidente Gencarelli e di tutto lo staff. Ambizione che però dovrà far

breccia in quelle delle altre accreditate: «Quest’anno ci sono squadre importanti – riflette il presidente rossoblù – ci sono Altomonte, AEK Crotone, Sersale, c’è il Mesoraca che sta allestendo una forte squadra. Non sarà facile, un bel campionato».