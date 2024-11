Nel frattempo continuano i dialoghi con il Cosenza per Liotti: l’esterno di Vibo Valentia vicino al suo approdo in rossoblù

La Reggina, da qualche giorno, è in procinto di cedere Daniele Liotti. L'esterno originario di Vibo Valentia è sempre vicino al Cosenza, con il club rossoblù alla ricerca di una quadra con quello di Luca Gallo.

Esterni

Gli amaranto però non si muovono solamente in uscita, con Massimo Taibi a caccia di giocatori giovani, specie sullecorsie esterne. L'obiettivo è dare qualche ricambio di qualità a Toscano, portando però a Reggio Calabria giovani, elementi che non vadano a riempire la lista over. Fra i nomi che piacciono al DS c'è quello Daniele Iacoponi (2002), esterno offensivo di proprietà del Parma. Per lui sono 5 i gettoni stagionali fra campionato e Coppa Italia, con un assist messo a referto. La società di Krause vorrebbe mandarlo a giocare, la sua duttilità potrebbe far comodo al reparto offensivo della Reggina.