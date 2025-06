Il bomber argentino è ormai ai saluti. Ora la società deve muoversi subito per trovare il suo sostituto. La situazione

Bruno Barranco e la Reggina, è finita. L’attaccante argentino non vestirà più l’amaranto. La trattativa per il rinnovo, lunga e complicata, si è arenata definitivamente. Le distanze si sono fatte incolmabili, il rapporto si è logorato giorno dopo giorno, fino a trasformarsi in una rottura.

Con 16 gol tra campionato e Coppa Italia, Barranco era diventato il simbolo della rinascita amaranto. Ma la storia finisce qui e chi sperava in un lieto fine dovrà fare i conti con un epilogo amaro. La Reggina, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, perde il suo centravanti titolare, il principale riferimento offensivo e adesso è chiamata a correre ai ripari.

Perché il tempo stringe. Gli attaccanti liberi iniziano a scarseggiare e il rischio di restare indietro rispetto alla concorrenza è concreto. Serve una reazione immediata. Il club deve muoversi in fretta, con lucidità ma anche con decisione. Serve un sostituto all’altezza e serve subito.