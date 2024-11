Il neo portiere in conferenza stampa: «Qui c’è grande ambizione, sono in una piazza storica. Le scelte le farà il mister»

Giornata di presentazione, in casa Reggina, per Nikita Contini. L’ultimo (fin qui unico) arrivo dal mercato amaranto è stato protagonista in conferenza stampa, raccontando i motivi e le dinamiche del suo sbarco in riva allo Stretto: «Appena ricevuta la telefonata ho deciso in un secondo di accettare. C’è grande ambizione è un club che guarda in avanti»

Il progetto

«Mi ha subito coinvolto dal progetto, è un piacere poter fare parte di questo gruppo in una piazza storica».

Presente e futuro

«Il mio cartellino è del Napoli. Sono andato via sempre in prestito, qui intendo dimostrare il mio valore ed arrivare più in alto possibile con questa squadra»

Il dualismo con Colombi

«È un portiere forte, sono a disposizione del tecnico Inzaghi e del club. Le scelte le farà il mister, io di certo voglio farmi trovare pronto quando servirà, dando sempre il massimo. Ho trovato un gruppo straordinario, compatto».

La Serie B

«Quello di quest’anno è il campionato più bello, ho avuto uno stimolo in più per scendere in cadetteria. Pensiamo ad una partita alla volta, solo ad aprile guarderemo la classifica per capire dove saremo».