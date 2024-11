La tifoseria chiama, la dirigenza della Reggina risponde: nel giro di pochissime ore la Società dello Stretto ufficializza tre colpi che alzano sensibilmente il livello della rosa. Dopo la firma del centrocampista Francesco Urso, protagonista indiscusso la scorsa stagione con la maglia della Cavese, la Reggina ufficializza altri due acquisti: in mezzo al campo arriva anche Jacopo Dall’Oglio, mentre in attacco l’innesto di esperienza è Davis Curiale.

Per l’ex centrocampista dell’Avellino si tratta di un ritorno in amaranto, dove ha esordito tra i professionisti nella stagione 2010/2011. Nel frattempo, ha inanellato 269 presenze in Serie B, con 15 goal e altrettanti assist a referto. Per celebrare l’accordo con l’esperto centrocampista, la società amaranto ha pubblicato sui propri canali un reel in cui Dall’Oglio legge una legge una lettera a cuore aperto ai suoi nuovi (e vecchi) tifosi. Queste sono le parole: “Cara Reggio, dopo 10 anni ci ritroviamo. Allora ero giovane e ho commesso un errore: spesso, nel desiderio di dimostrare a tutti i costi il proprio valore, si finisce per eccedere e sbagliare. Oggi sono cresciuto e torno con la maturità e la determinazione di chi è pronto a dare tutto per questa maglia. Guardiamo al futuro insieme. Io darò il massimo in ogni allenamento, in ogni partita, per lottare, uniti, verso un unico obiettivo. Ci vediamo presto al Granillo, Forza Reggina, oggi più che mai”. Parole di riconciliazione dopo le polemiche di ormai dieci anni fa, quando il centrocampista di Milazzo aveva reagito in malo modo ad alcune critiche provenienti dalle tribune.

Per il bomber classe 1987 si tratta, invece, della prima esperienza in maglia amaranto ma non la prima nella nostra regione – dove ha già indossato le maglie di Catanzaro, Vibonese e Crotone. Curiale è reduce dalla fruttuosa esperienza in Eccellenza con la maglia del Terracina dove, con i suoi 15 goal stagionali, ha contribuito alla promozione della società laziale in Serie D e alla vittoria della Coppa Italia di categoria. Va a rinforzare un reparto già molto forte e solido, rappresentando con ogni probabilità una delle prime alternative a Barranco.

Tre acquisti di spessore per la Reggina del patron Virgilio Minniti che – dopo la contestazione degli ultimi giorni – era intervenuto con molta amarezza e altrettanta schiettezza: «Leggere che io e il mio socio abbiamo effettuato il minimo sforzo per programmare il risultato auspicato mi ferisce nell’orgoglio perché è smentito nei fatti, poiché la Reggina è annoverata tra le maggiori pretendenti alla promozione oltre ad avere la rosa tra le più competitive dell’intera Serie D. […]. Sono arrivati giocatori importanti, altri li abbiamo trattenuti e sicuramente qualcun altro ritenuto utile alla causa arriverà, consegnando al nostro mister Pergolizzi una squadra costruita per vincere».

Una risposta eloquente, seguita dai fatti: dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Vibonese e a pochi giorni dall’inizio del campionato – con la Reggina che sarà ospitata dall’Igea Virtus - i tifosi possono dormire sonni più tranquilli: la dirigenza è presente e sta cercando di aiutare la squadra a tornare protagonista.