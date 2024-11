Una gran quantità di nomi, ma ancora solo un'operazione e in uscita. La Reggina ha vissuto cosi la prima settimana di calciomercato, in cui si è concretizzata solamente la rescissione del prestito di Eduard Dutu, rientrato alla Fiorentina. Per vedere altro servirà del tempo e non è detto che non si arrivi addirittura alla terza settimana di gennaio per vedere qualche fumata bianca in ingresso in casa amaranto.

I nomi trattati da Taibi sono, infatti, di alto livello ma servirà un gran lavoro e tanta pazienza per concretizzarli. Come vi abbiamo sottolineato nei giorni scorsi, la Reggina e il suo Ds non hanno fretta, forti anche di una squadra che soddisfa Inzaghi e che sarà rinforzata, sì, ma in maniera strategica e attenta, anche sul livello economico.

Nomi preferiti

Taibi, di fatto, ha in mano un obiettivo per reparto: Cragno in porta, Bayeye come terzino, Tuia come centrale di difesa,Nicolas Viola a centrocampo, Forte - su tutti - in attacco. Chiaramente non è detto che le cose possano cambiare, così come non è scontato che gli accordi si chiudano. Le alternative, infatti, esistono: Berisha, ad esempio, se non si riuscisse a piazzarle il clamoroso colpo dal Monza fra i pali. Più defilati Sirigu e Handanovic.

Nel reparto offensivo, poi, molto dipenderà da Federico Santander: Inzaghi non vuole privarsi di Gori, Galabinov salvo offerte che ad oggi mancano resterà ed è pronto al rientro. L'unico che risulta in uscita è il paraguaino: se si trovasse un acquirente il budget sarebbe importante e non sarebbe da escludere un nuovo assalto a Coda, sondato ma apparentemente irraggiungibile. Ragion per cui l'alternativa Forte sembra più concretizzabile, nonostante anche qui ci sia una gran concorrenza e un costo non indifferente. Piace anche Zignato del Bologna, ma le priorità sono attualmente in altri reparti.

Pazienza

In ogni caso, come detto, serve pazientare: arriveranno altre uscite nei prossimi giorni, su tutti Ravaglia (pronto a tornare a Bologna) e Loiacono, cercato con insistenza dal Cesena. Poi si spera di trovare la quadra su Santander e, allora sì, inizieranno a farsi insistenti i movimenti in entrata.