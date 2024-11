Saluteranno anche Insigne e Rizzo. Lecce e Latina sui due pezzi pregiati amaranto

REGGIO CALABRIA - La Reggina inizia il nuovo anno con gli stessi dubbi e le identiche incertezze con cui aveva chiuso un 2014 costellato di amarezze e risultati deludenti.



La squadra guidata da Alberti sta provando tra mille difficoltà a preparare nel migliore dei modi il match casalingo del sei gennaio contro il Martina Franca. Per la squadra dello Stretto reduce da sette ko di fila, l’incontro sarà importante per cercare di restare disperatamente aggrappati ad un treno salvezza che ad oggi appare lontanissimo. La situazione non è per nulla facile, al Sant'Agata gli allenamenti proseguono a ranghi ridottissimi, mentre sul fronte del mercato, la società è impegnata a scandagliare tutti i possibili innesti necessari per un organico che ha palesato evidenti limiti tecnici e caratteriali.In procinto di partire, fra gli altri, Insigne, Rizzo, Crescenzi e Dall’Oglio. Quella che si annuncia, dunque, è una vera e propria rivoluzione destinata a cambiare radicalmente il volto della squadra amaranto.

Nel frattempo però occorre affrontare la delicata fase di transizione, non a caso mister Alberti è stato costretto ad attingere alla rosa della Berretti per rimpolpare l’organico a sua disposizione.