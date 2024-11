Sfuma intanto l'arrivo di Iacoponi che va al Pordenone. Non semplice il mercato in uscita: Menez tentenna sulla proposta maltese, Gavioli molto conteso in Serie C

Daniele Iacoponi, uno dei profili valutati da Massimo Taibi per la Reggina, sta per approdare al Pordenone. L'esterno di proprietà del Parma lascerà l'Emilia in prestito con diritto di riscatto, approdando alla corte dei friulani. Gli stessi che potrebbero salutare Micheal Folorunsho, fortemente cercato dal Pisa. Si complica, dunque, il suo ritorno in riva allo Stretto, con i toscani pronti ad accontentare la richiesta di monetizzazione del Napoli per il cartellino del trequartista romano.

Tango

Chi, invece, è sempre più vicino agli amaranto è Franco Orozco. L'argentino del Lanus è il primo obiettivo del club dello Stretto e, ora dopo ora, la sua trattativa va definendosi. Ma, contrariamente a quanto rivelatoci in settimana, Taibi potrebbe non fermarsi a lui per quanto riguarda gli esterni offensivi. Continua il pressing del DS anche su Giraudo della Vis Pesaro.

Poche uscite

La Reggina continua, invece, a faticare nel mercato in uscita. Non si sblocca la questione Menez, mentre Liotti attende la negativizzazione al covid per approdare al Cosenza. Ancora incerto il futuro di Gavioli, sicuro partente ma diviso fra tre squadre del girone A di Serie C. Nessuna richiesta, infine, per Karim Laribi e Ricardo Faty.