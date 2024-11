Agazzi e Finazzi avrebbero declinato l’invito amaranto. Nel frattempo stanno per chiudersi le trattative che porteranno lontano dallo Stretto Rizzo ed Insigne

REGGIO CALABRIA - Per comprendere meglio quanto sia cambiato l’ambiente calcistico a Reggio Calabria, patria della Reggina, basterebbe scrivere , uno dietro l’altro, i no che il club dello Stretto sta ricevendo in queste ultime ore in fase di mercato. Solo pochi mesi fa non sarebbe mai successo. Con una classifica che fa spavento ed un progetto ancora tutto da riscrivere, difficile convincere giocatori di un certo livello a trasferirsi in riva allo Stretto. E allora accade, pur incontrando la buona volontà di club blasonati come Atalanta, Chievo e Verona, che in molti, alle avances della Reggina, rispondano “no grazie”. Stando a radiomercato mercato, e’ il caso del giovane mediano Agazzi, del regista Finazzi, solo gli ultimi due in ordine di tempo ad aver rifilato un bel due di picche al club amaranto. Il roster a disposizione di mister Alberti, quindi, continua a restare spuntato. Contro il Martina Franca martedì potrebbe esserlo di più, con gli approdi ufficiali di Rizzo al Latina e di Insigne al Lecce.