La Reggina, come tutte le altre squadre del calcio italiano, si appresta a vivere gli ultimi due giorni di calciomercato. Gli amaranto, in realtà, vivranno un rush finale abbastanza tranquillo, sopratutto per quello che concerne le entrate: tutto è stato compiuto in anticipo e le indicazioni arrivate dal campo nei primi tre turni hanno addirittura placato alcune apparenti urgenze tecniche. Le prestazioni di Giovanni Fabbian e Niccolò Pierozzi hanno convinto il board amaranto, raffreddando le piste Bayeye e Hernani. Operazioni ancora in piedi, ma che la Reggina adesso pondera con più calma.

Non è detto, dunque, che non si possa ulteriormente rafforzare l'organico, dunque, ma lo si farà solo a patto che si creino condizioni favorevoli. Del resto, come detto, i due giovani hanno fatto benissimo nelle prime uscite e Taibi e Inzaghi non vogliono tarparne le ali.

Uscite

Diverso, invece, è il fronte dei possibili addii. Il nome più caldo in uscita è quello di Adriano Montalto: l'Avellino e la Reggina hanno discusso del calciatore, la sensazione è che l'affare si chiuderà anche in virtù di un affollamento importante nel ruolo per gli amaranto.

Si tenterà, come a gennaio, di trovare squadra a Laribi: qualora non fosse così, l'ipotesi di una rescissione è forte. Situmdovrebbe tornare in Croazia, anche se Catanzaro e Reggiana continuano a insistere per lui, Ejjaki e Provazza sono destinati alla C: il primo piace molto al Gubbio, il secondo alla Fermana e Vis Pesaro.

Amaranto in pensiero per Gabriele Martino

Sono state ore delicate, invece, per Gabriele Martino, Direttore generale del club. Nei giorni scorsi un malore aveva colpito l'esperto dirigente. La società amaranto ha diramato un bollettino medico sulle sue condizioni: Martino è stato operato ieri e attualmente si trova ricoverato presso il reparto di terapia intensiva cardiologica.

A lui vanno i più sinceri auguri di pronta guarigione.