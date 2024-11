Gli amaranto, come riportato da SerieD24, avrebbero effettuato dei sondaggi per il centrocampista ex Catanzaro e l'esperto attaccante del Catania

La dirigenza amaranto vuole regalare gli ultimi colpi alla propria tifoseria ed è alla ricerca di un altro tassello per reparto. A centrocampo l’interesse si sarebbe spostato verso Luis Maldonado, ex centrocampista del Catanzaro – nell’ultima stagione al Campobasso, proprio con mister Pergolizzi.

Il 28enne ecuadoregno – con le sue nove reti - è stato uno degli artefici del ritorno dei molisani tra i professionisti e può essere innesto di qualità ed esperienza fondamentale dopo la partenza del veterano Domenico Mungo. L’attaccante ex Catania, invece, non ha bisogno di presentazioni: sarebbe il primo anno tra i dilettanti dopo oltre 15 anni spesi in alcune delle piazze più importanti d’Italia. Di Carmine, ai piedi dell’Etna, ha siglato 6 reti in 28 presenze e per lui si tratterebbe di un ritorno nella nostra terra. Dal gennaio al giugno del 2021 ha militato per sei mesi a Crotone, quando i pitagorici erano ancora in Serie A, pur senza lasciare il segno (11 presenze e 0 reti).

Il centravanti fiorentino sostituirebbe, almeno numericamente, il partente Lorenzo Rosseti che – a causa degli infortuni – non è mai riuscito a imporsi in terra reggina. Andrebbe a costituire, insieme a Barranco e Rajkovic, un trio di attaccanti di tutto rispetto, potenzialmente ammazza-campionato.