La Reggina vuol accelerare l'operazione portiere. Assicurarsi un nuovo estremo difensore è una della priorità del Ds Massimo Taibi. Ormai tramontato Sirigu, le ipotesi sul tavolo erano quelle legate a Alessio Cragno, Etrit Berisha e Nikita Contini. Appurate le difficoltà di arrivare al primo, nelle ultime ore sondato da compagini di Serie A, Taibi sembrerebbe essersi diretto con maggior convinzione proprio su Contini.

Addio con Ravaglia

Reduce da sei mesi senza giocare alla Sampdoria, Contini arriverebbe a Reggio in prestito secco, provocando il conseguente addio di Federico Ravaglia, pronto a tornare al Bologna. Per Contini l'anno scorso esperienze a Crotone e Vicenza, prima del semestre da secondo di Emil Aureo in Serie A.