Balistreri in dirittura d'arrivo. Insigne verso Catania da dove potrebbe arrivare il terzino Ramos

REGGIO CALABRIA - Manca ancora l’ufficialità ma sembra ormai in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Pietro Balistreri a vestire la maglia amaranto. L’accordo economico con la Reggina è stato raggiunto e il 29enne centravanti siciliano, attualmente in forza alla Torres, giungerà in riva allo Stretto con la formula del prestito. Tiene ancora banco, però, il caso Roberto Insigne: l’attaccante non intende restare tra gli amaranto in virtù delle varie richieste provenienti da club di categorie superiori. In pole position c’è il Catania e la contropartita potrebbe essere il terzino sudamericano Juan Manuel Ramos. Intanto prosegue la preparazione in vista della prossima gara contro il Lecce, in programma sabato allo stadio Granillo alle 19.30, che sarà arbitrata dal signor Antonio Di Martino di Teramo. La Reggina vuole riscattarsi dopo la pesante sconfitta nel derby dello Stretto contro il Messina e, per dare maggiore serenità alla squadra, la società ha deciso di far effettuare gli allenamenti odierni a porte chiuse.