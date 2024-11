Un nuovo centrocampista per la Reggina e mister Pergolizzi. È ufficiale la conclusione della trattativa tra la società amaranto e il 30enne centrocampista Francesco Urso, l'anno scorso in forza alla Cavese dove ha vinto il campionato di Serie D collezionando 35 presenze con 8 gol e 7 assist.

Il comunicato ufficiale della società amaranto

«AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Urso che si lega al club con un contratto annuale con opzione di rinnovo. Centrocampista classe 1994, vanta una grossa esperienza nel professionismo avendo esordito in Serie A col Cesena nel 2012 per poi disputare due campionati di C2 con Alma Fano e Santarcangelo con circa 55 presenze all’attivo. Passato al Prato in Serie C, si è poi trasferito in Serie B al Vicenza dove ha collezionato 54 gare e 1 gol nel 2016/17. Ancora in Lega Pro con le maglie di Matera, Virtus Entella, Catanzaro, Fano, Fidelis Andria e Torres 1903. Nella scorsa stagione ha vinto il Campionato di Serie D con la Cavese dove ha collezionato 35 presenze realizzando 8 gol e 7 assist. Indosserà la maglia numero 10. Benvenuto Francesco»