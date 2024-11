È a un passo la chiusura dell'operazione di mercato che vedrebbe uno scambio di portieri tra Catanzaro e Crotone. Manca solo l'ufficialità ma a quanto pare Andrea Dini (classe 1996) è vicino a lasciare la città pitagorica per trasferirsi a Catanzaro. Percorso inverso, invece, per Andrea Sala: il classe 1993 scenderà di categoria per indossare i guantoni all'Ezio Scida. Le prossime ore saranno cruciali per definire meglio la trattativa.