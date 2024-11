Si muove il calciomercato di Serie B, archiviato il weekend di campionato. Uno dei club più attivi è il Benevento, apparentemente pronto a dare il via al giro di attaccanti di cui si discute da settimane. In giallorosso dovrebbe arrivarePettinari, a segno al Granillo sabato, con Sebastiano Esposito che ne prenderà il posto alla Ternana.

Dalla Campania andrà via, invece, Francesco Forte: l'Ascoli sembra in pole per il giocatore, trattato anche dalla Reggina. Sempre i marchigiani hanno definito l'arrivo di Federico Proia. Dopo l'esperienza in prestito alla SPAL negli scorsi sei mesi, il centrocampista approda in bianconero a titolo temporaneo con opzione dal Vicenza.

Cagliari a caccia del centrocampo

Il Cagliari stringe per regalare a Claudio Ranieri un nuovo rinforzo a centrocampo, duellando con la Spal per per il nome di Radja Nainggolan, reduce dall'esperienza all'Anversa, in Belgio.

Il Brescia, dopo gli arrivi di Björkengren e Pablo Rodriguez dal Lecce (subito protagonisti con il Frosinone), potrebbe salutare Ndoj o Bisoli, sondati da un Palermo in difficoltà nell'arrivare a Valerio Verre della Sampdoria. Ferma, al momento la Reggina, che si muoverà solo in caso di cessioni, mentre il Cosenza, arrivato Marras, è pronto a mandare Brignola al Catanzaro.

Foto Valentina Giannettoni