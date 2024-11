Per rimpiazzare adeguatamente il partente Cordaz, che torna all’Inter, il Crotone ha individuato in Falcone la persona giusta alla quale affidare la difesa della propria porta. L’ex numero uno del Cosenza è stato contro riscattato dalla Sampdoria. In difesa piace Biagio Meccariello di proprietà del Lecce, mentre c’è anche l’Empoli fra le squadre interessate a Zanellato. E si continua a trattare con il Torino per la cessione di Messias: i pitagorici chiedono 10 milioni di euro.

Molto attiva la Reggina: dovrebbe essere il terzino destro Nadir Zortea, 21enne della Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta, il primo acquisto degli amaranto. Fra i pali il ds Taibi vorrebbe il giovane Turati di proprietà del Sassuolo. Quindi si rivolge l’occhio ai talenti della Serie C e allora piacciono sia il centrocampista Michele Rocca del Foggia, sia l’attaccante Lorenzo Lucca del Palermo, in bella evidenza nel recente campionato.

Continua il silenzio attorno al Cosenza, dove sono quelli del ds Argurio e del tecnico Boscaglia gli ultimi nomi accostati al club rossoblù.

Il Catanzaro ripartirà da una buona base di partenza, rappresentata dai vari Branduani, Fazio, Martinelli, Verna, Risolo e ovviamente il fantasista Carlini. Si tratta con la Triestina per Di Massimo e con la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo di Alfio Pelliccioni il mercato del Catanzaro ha di fatto inizio. Sarà lui a condurre le trattative e magari a cercare di portare in giallorosso il forte attaccante Marotta.