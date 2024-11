In attesa di sviluppi sul Cosenza, nella terza serie del calcio italiano ci sono i primi movimenti di mercato per vibonesi e giallorossi

Il mercato del Cosenza è ancora fermo, i lupi sono nel limbo tra il sogno di essere riammessi in B, dopo l’esclusione del Chievo e, la possibilità, di giocare in Serie C. Per risolvere ufficialmente questa “grana” occorrerà attendere il parere del Coni, al quale i veneti sono ricorsi dopo la bocciatura della Covisoc e del Consiglio federale della Figc.

Se il calciomercato dei lupi è ancora in stand-by, inizia a muoversi quello di Catanzaro e Vibonese dopo un avvio a rilento.

Mercato Vibonese

Per i vibonesi al momento l’unico volto nuovo è quello in difesa di Mattia Polidori, arrivato dal Grosseto. Per il resto sono tante le riconferme per la squadra allenata da Gaetano d’Agostino. Nel reparto arretrato, ancora in rossoblù, i difensori Jherson Vergara e Armin Mahrous. A centrocampo è stato confermato Luca Cattaneao. Mentre nel reparto offensivo indosseranno anche per la stagione 2021/2022 la casacca della squadra del Presidente Pippo Caffè, il giovane esterno Gheorghe Fomov e il centravanti Domenico La Ragione.

Mercato Catanzaro

Come già scritto nei giorni scorsi, il Catanzaro ha ufficializzato al momento 4 nuovi innesti. Dopo il difensore Alberto Tentardini, sono infatti arrivati l'attaccante, ex Teramo, Francesco Bombagi e il centrocampista italo-ghanese Nana Welbeck.

Ma la società giallorossa non si è fermata qui. Per la rosa di mister Antonio Calabro c’è anche il difensore classe '93 Simone De Santis originario di Ascoli Piceno, nell’ultima stagione in forza al Matelica. La società del Presidente Floriano Noto è vicina all’acquisto a titolo definitivo di Stefano Scognamillo, difensore in giallorosso negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ma di proprietà dell’Alessandria. In uscita c’è l’attaccante Matteo Di Piazza, i giallorossi hanno avviato una trattativa con la Triestina.