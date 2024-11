Dopo l'arrivo dall'Atalanta di Marco Tumminello, gli amaranto trovano l'accordo anche con l'attaccante ex Spezia Andrey Galabinov

La Reggina si candida ufficialmente a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B. La squadra amaranto, a pochi giorni dall'esordio in campionato, al Granillo contro il Monza, piazza l'ennesimo colpo di un mercato che ha portato nella città dello Stretto giocatori capaci di assoluto valore. In ordine cronologico, l’ultimo acquisto riguarda l’attacco e risponde al nome di Andrey Galabinov, che arriva dopo l'esperienza con lo Spezia.

La nota del club

«L'attaccante, classe 1988, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Galabinov indosserà la maglia numero 16. Ad Andrey un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto».

Un nome importante, per l'attacco della squadra di Alfredo Aglietti che arriva dopo la firma di un altro ottimo attaccante: Marco Tumminello. «Reggina 1914 comunica - si legge nel comunicato del club amaranto - di aver raggiunto un accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento di Marco Tumminello. L'attaccante, classe 1998, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, ed indosserà la maglia numero 93».