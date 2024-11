Lo stop alle vacanze è vicino. La nuova stagione alle porte. Il giorno della ripresa degli allenamenti dietro l’angolo. L’11 luglio partirà il nuovo campionato del Crotone. Ma fino al 17 il club pitagorico resterà praticamente nel limbo. La situazione del Chievo tiene in ansia i tifosi gialloblu e lascia con il fiato sospeso quelli pitagorici. Martedì prossimo il Crotone potrebbe ritrovarsi in Serie A. Ecco perché il mercato, tranne qualche rientro e riscatto resta in stand-by.

Ha assestato un colpo importante, invece, il Cosenza che ha strappato alla concorrenza di molte squadre il bomber ex Foggia Matteo di Piazza e starebbe per chiudere l’accordo con l’esterno di difesa Nicola Belmonte. Nelle prossime ore si deciderà, tra l’altro, il destino di Gennaro Tutino che il club rossoblu vorrebbe trattenere un altro anno ma che il Napoli vorrebbe monettizare cedendolo a titolo definitivo al Carpi.

In Serie C il Catanzaro inizia a fare sul serio e dopo ave bloccato con un biennale il centrocampista Giuseppe Statella sarebbe pronto a fare lo stesso con un altro ex Cosenza, l’attaccante Elio Calderini, nell’ultima stagione alla Viterbese. Continua il suo lavoro a Reggio, Massimo Taibi. Ciavattini, Salandria, Ungaro, Franchini e adesso il centrocampista classe ’95 Niko Kirwan ed il difensore Diego Conson. Tanta nuova gente per mister Cevoli che insieme ai suoi nuovi giocatori ripartirà da San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, il prossimo weekend.

A Rende tutto nuovamente in moto. Sciolto il nodo allenatore, panchina affidata a Francesco Modesto la società ha già prelevato il centrocampista Awua dallo Spezia e punta a chiudere con il pari ruolo Tulissi dell’Atalanta ed il giovane difensore Minelli di proprietà dell’Inter. Operazione portiere, invece, a Vibo, casa della Vibonese. il club rossoblu sarebbe ad un passo dall’estremo del Crotone Aniello Viscovo , classe ’99. Nel frattempo prolungato il contratto con il pipelet d’esperienza, Riccardo Mengoni.