Dopo i saluti di Alex Cordaz, passato all'Inter, il Crotone pensa a rimpinguare il reparto degli estremi difensori, con la società di Vrenna interessata anche al portiere del Genoa, Alberto Paleari che nelle ultime ore sta ricevendo anche la corte spietata della Ternana. Nel frattempo dalla Pro Vercelli è ufficiale l'arrivo del portiere classe 2000, Gianluca Saro.

Il comunicato

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Footballl Club Pro Vercelli il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Gianluca Saro.Ventuno anni compiuti da pochi giorni, il 25 giugno, il giovane portiere classe 2000 è nato a San Daniele del Friuli (Ud) e si è messo in mostra nell’ultimo campionato con la Pro Vercelli risultando tra i migliori portieri della categoria».

Ed in conclusione: «Gianluca ha indossato anche le maglie di Juventus, Empoli e Cesena Primavera prima di far ritorno alla Pro Vercelli nel 2019. Nell’ultima stagione ha giocato tutte le partite di campionato e anche quelle relative ai playoff mantenendo per ben 16 volte la porta inviolata e dimostrando di essere decisivo con grandi interventi. Il neo portiere pitagorico ha siglato un contratto quadriennale con scadenza al 30 giugno 2025».